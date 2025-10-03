Aseguraron 9 mil litros de ‘huachicol’ en una finca

Lerdo, Dgo.

Elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron, en el municipio de Lerdo, miles de litros de combustible de origen presuntamente ilegal; la incautación se logró durante un cateo como parte de una investigación federal.

Según el informe, lo incautado incluye alrededor de 9 mil litros de diesel almacenados en un contenedor, así como la bomba despachadora adaptada a este y un bidón con 20 litros del mismo hidrocarburo.

La FGR señala que fue una investigación del agente del Ministerio Público lo que llevó al cateo de un predio ubicado en el kilómetro 235 de la carretera Durango – Torreón, en territorio de Lerdo.

Una vez ahí, fue encontrado el tanque de 10 mil litros en el que estaba el diésel y los accesorios ya mencionados, por lo que procedieron a asegurar el bien inmueble y todo lo que había dentro.

Sin embargo, en el lugar no se detuvo a personas, por lo que de momento, lo asegurado se limita a los bienes materiales.