Auto ‘fantasma’ lo atropelló en la colonia Villa de Guadalupe

Durango, Dgo.

Un hombre que caminaba a su casa en los primeros minutos de este viernes fue atropellado por un automóvil “fantasma” en la zona norte de la ciudad; tras el impacto, el automovilista ni siquiera se detuvo, según la víctima.

El lesionado, que por fortuna fue reportado fuera de peligro, es Prisciliano Moreno Meza de 40 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle José Quiroga de la colonia Héctor Mayagoitia.

Fue al caminar por la calle Domingo Arrieta de la colonia Villa de Guadalupe que, de la nada, notó que un vehículo viraba a toda velocidad cuando él cruzaba por una esquina.

Sin embargo, no alcanzó a quitarse de su camino y fue impactado a la altura de una de sus piernas, lo que lo proyectó algunos metros de distancia. Vecinos que escucharon el incidente llamaron al número de emergencias.

Al sitio fue enviada una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos descartaron fracturas y dieron de alta al paciente. La Policía Vial registró el caso para investigar, aunque de momento no hay mayores datos del vehículo.