Buscan evitar casos de abuso infantil en hoteles

Adultos deberán acreditar parentesco con menores, de no hacerlo se avisará a las autoridades

Por: Martha Medina

Con la iniciativa “Sin parentesco, no hay hospedaje”, se busca que cuando adultos acompañados de menores de edad lleguen a hoteles o espacios de hospedaje, acrediten su parentesco y en caso de que no lo hagan, se les niegue el servicio y se avise a las autoridades, informó la regidora Gloria Arreola.

Al referirse a la propuesta que presentó durante la sesión del Cabildo, la regidora por Movimiento Ciudadano puntualizó que con este planteamiento se busca que cualquier persona que se quiera hospedar en un hotel o motel y esté acompañada por un menor de edad, “tiene que comprobar tutela o parentesco, o de alguna manera que tiene permiso de los padres para viajar con el menor de edad”.

Añadió que en caso que no se pueda comprobar, la empresa donde se presente este caso tiene que negar el hospedaje y llamar a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, para avisar sobre esta situación.

Con esta iniciativa, explicó la regidora, se busca proteger a las niñas, niños y adolescentes de la trata de personas, así como del tema del abuso sexual o violencia, incluso también de alguna manera laboral, por lo que se propone modificar el artículo 36 del Reglamento de Turismo, para protección de estos grupos de la población.

Recordó que esta propuesta se basa en la iniciativa que presentó la diputada federal Tania Palacios en el Congreso de la Unión, para modificar el artículo 58 de la Ley de Turismo, para la protección de los menores de edad en los temas mencionados anteriormente.