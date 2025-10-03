+ Vuelve a quebrar el Gobierno del Estado

+ Seguirán corriendo más gente, pero ni así

+ Orden a oficinas: juntar para los aguinaldos

+ Andan cobrando a todo el que se atraviesa

+ Mató bien borracho a diez y sigue libre

“Alito, como la marihuana, cada día tiene más propiedades…”

Leído en redes

La pobreza del gobierno estatal está obligando no solo a despedir a los que sea posible, con causa o sin ella, y sin un peso de indemnización. Cientos o miles de jefes de familia han quedado en la calle sin defensa de ningún tipo…..POBREZA.- La enorme riqueza que debíamos estar amasando ahora con la llegada de las grandes industrias chinas se ha esfumado y ni esperanzas de todo lo que llegamos a creer…..CEROS.- El afamado nearshoring, que quiere decir instalar las fábricas cerca del mercado de consumo, que es Estados Unidos, cambió de rumbo. Las armadoras de autos se han ido a otras partes, porque acá Donald Trump echó todo a perder con sus infelices aranceles…..REALIDAD.- Lo peor es que Durango hasta había aventado cohetes en señal de júbilo por las enormes fábricas que instalarían los inversionistas asiáticos. Habría trabajo hasta para llevarle a Nuevo León. El gozo se fue al pozo, porque los chinos no han regresado, mientras las grandes fábricas están produciendo ya en otras partes del orbe…..ASEGUNDE.- Y como para que se calienten y entren, el Gobierno de México también anunció su intención de cobrar aranceles a las distintas fábricas chinas establecidas en el país, otra razón más para deprimir nuestra economía…..COCHINITO.- Las arcas estatales no tienen en qué caerse muertas, pero el titular de Finanzas, Franklin, ha encontrado la fórmula: giró indicaciones innegociables a todas las dependencias estatales para que busquen por cualquier vía la recaudación suficiente para pagar aguinaldos en diciembre próximo. Ya diferentes oficinas inventaron impuestos que, de aterrizar, quizá hasta sobre, pero…hay mano negra en el tema. Se dice que están desviando recursos federales debidamente etiquetados para educación, salud y seguridad, a pesar de que esos dineros son sagrados están siendo repartidos en otros rubros y eso, anticipa problemas mayores que, incluso, pudiesen generar cárcel para los funcionarios que dispongan indebidamente de esos recursos…..FÓRMULA.- Aquello de desviar dineros para otros programas o para otras actividades es un delito federal que sacó de apuros al ex gobernador José Aispuro, pero empinó a toda la administración en materia económica en su último año de gobierno y ahora trasciende en plenitud del gobierno de Esteban, cuando apenas ha llegado a la mitad del camino. Si eso pasa ahora, qué no ocurrirá en los siguientes tres años…..CASTIGO.- Ignoramos si esa orden es el origen de la visita que hicieron en días pasados a modesta construcción al sur de la capital empleados de gobierno, que ni siquiera se identificaron, pero exigieron por cuestiones de uso de suelo la friolera de 50 mil morlacos, no obstante que eso es impuesto municipal, que por cierto la persona acosada pagó en su momento. Lo cierto es que, quién sabe?…..JUSTICIA.- El 10 de octubre de 2022, Humberto Chávez Arango, en completo estado de ebriedad conducía una camioneta Ford Lobo sobre la carretera Panamericana, cerca de La Granja, chocó contra otro vehículo matando a sus diez ocupantes. Ya nadie tiene duda de eso, porque fue condenado a saldar el agravio a la familia afectada, pero…el tipo parece que de nuevo anda por las calles consumiendo alcohol sin que nadie le ponga un alto y no sería extraño que volviera a matar a más gente a pesar de la falta gravísima cometida. O sea que, justicia, lo que se llama justicia, no hay, al menos en este caso.

