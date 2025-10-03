Docentes del CBTIs 130 cierran plantel

Durango, Dgo. – Personal docente y administrativo del CBTis 130 decidió cerrar las puertas del plantel como medida de protesta, tras más de un año sin que las autoridades educativas atiendan las demandas que consideran urgentes para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

Entre las problemáticas más graves señalan la saturación de grupos con más de 60 alumnos por salón y la ausencia de un director formal, situación que —afirman— ha generado vacío de autoridad y desorganización interna.

La Delegación Sindical DII-38 enlistó una serie de exigencias que forman parte del pliego petitorio:

Destitución inmediata del subdirector actual. Asignación formal de un director, o en su defecto, permitir que la base trabajadora elija democráticamente a la persona que deba encabezar la institución. Auditoría administrativa para revisar el manejo de recursos. Revisión de promociones y asignación de puestos administrativos, con transparencia. Publicación de convocatorias conforme a derecho. Alto al acoso laboral y creación de planteles seguros mediante la aplicación efectiva de reglamentos. Disminución de la saturación en grupos, que hoy rebasan los 55 alumnos por aula. Apoyo real a deportistas y representantes del plantel. Nombramiento de un representante estatal de la DGETI que atienda directamente las necesidades del CBTis 130. Transparencia en el manejo de recursos del CEAP y en la elección de representantes escolares. Renovación de concesiones de la cafetería y papelería bajo procesos claros y legales.

Los inconformes advierten que el cierre se mantendrá hasta que exista una respuesta concreta de las autoridades educativas, pues consideran que la omisión y la falta de atención ya vulneran los derechos tanto de trabajadores como de los propios estudiantes.