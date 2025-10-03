Encontraron en Saltillo a una niña desaparecida en Durango

Saltillo, Coah.

Una niña de 12 años de edad cuya desaparición fue denunciada en el estado de Durango el pasado 12 de septiembre, fue localizada en un relleno sanitario de Saltillo, Coahuila.

Se trata de Neima Jimena H. V., quien estuvo ausente durante tres semanas tras desaparecer en el fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio un día antes de la denuncia, el pasado 11 de septiembre por la noche.

Tras su desaparición se activó el Protocolo Alba a través de la Fiscalía de Durango y se notificó a estados vecinos, sin embargo no fue sino hasta el miércoles 1 de octubre cuando se informó su localización, aunque esta habría ocurrido unos días antes.

Según trascendió, la niña pidió un aventón a un trailero tras una discusión familiar y llegó hasta las inmediaciones del tiradero de la capital de Coahuila.

Ahí una familia la resguardó y, cuando supieron que era buscada, notificaron a las autoridades, que acudieron para hacerse cargo de ella y la reencontraron con su familia. La reintegración a su círculo es supervisada por autoridades asistenciales para garantizar estabilidad.