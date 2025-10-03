Entre tres le dieron una golpiza a un joven taquero

Durango, Dgo.

Un joven de unos 30 años de edad resultó con varias lesiones contusas al ser víctima de una agresión a manos de tres individuos. El ataque, que se detuvo gracias a la llegada de un agente de la Policía Vial, ante cuya presencia huyeron.

El lesionado es Eliuset A. R., quien dijo vivir en la zona sur de la ciudad y trabajar como taquero.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en una negociación ubicada en la calle Francisco I. Madero, entre 4 de Febrero y Pino Suárez, hasta donde llegaron tres individuos que lanzaron contra él.

Sin decir más, entre dos de ellos lo sujetaron y un tercero comenzó a golpearlo, causándole golpes contusos en varias partes del cuerpo, incluso provocando una hemorragia.

Un agente de la Policía Vial que estaba cerca, al ver lo que sucedía, se acercó a toda prisa, lo que inhibió a los agresores que lograron escapar a bordo de un vehículo.

Al lugar llegó personal de la Cruz Roja Mexicana que se hizo cargo de atender a la víctima, en la que, por fortuna, no hubo lesiones graves. Los agentes que acudieron al lugar le dieron al afectado las indicaciones para denunciar en la Fiscalía del Estado.