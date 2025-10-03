Exhortan a usar vías alternas para rodear Zacatecas

Automovilistas y choferes reportaron tráfico detenido en la carretera federal 45, en la salida de Fresnillo rumbo a Zacatecas, debido a los hechos registrados durante la madrugada de este viernes.

Ante esta situación las rutas alternas son circular por la carretera federal 23 hacia El Peñasco para incorporarse a Calera, o continuar hasta Jerez y retornar por la carretera 54 a la altura de Villanueva.

Otra ruta es carretera estatal 60 con rumbo a estación San José e incorporarse sobre la Fresnillo-Bañon y de ahí tomar nuevamente la carretera estatal 149.

Autoridades llaman a extremar precauciones y anticipar tiempos de traslado, ya que la vialidad principal permanece cerrada y el tránsito es lento en las vías alternas.

