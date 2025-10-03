FGR atrapa a “Alberto L” por ataques a las vías de comunicación

Durango, Dgo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Durango, informó sobre la detención de un individuo acusado del delito de ataques a las vías generales de comunicación, un ilícito de fuero federal.

Mediante elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), la FGR cumplimentó una orden de aprehensión librada por un Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad de Durango.

El imputado, identificado como Alberto “L”, fue ubicado y asegurado en el estado de Coahuila. La investigación, a cargo de personal de la PFM adscrito a la subsede de Gómez Palacio, Durango, condujo a su localización en las inmediaciones del puente internacional Eagle Pass, en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Tras su aseguramiento, Alberto “L” fue puesto a disposición del juez que lo requería para que responda por el delito federal que se le imputa.

Llamado a la Denuncia Ciudadana

Con estas acciones, la FGR reafirma su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de los delitos de materia federal. La dependencia federal invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos de forma presencial o anónima en sus instalaciones ubicadas en la carretera Panamericana Durango-Parral km. 9.6 poblado La Tinaja C.P. 34390, Durango, o a través del correo electrónico [email protected] o al teléfono 618-8290800.