Inconformes estudiantes con dirigente de FEUD

Señalan que solo trabaja para su beneficio personal y económico

En el marco de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) realizaron la toma del Edificio Central y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Fader).

Los universitarios señalaron que, además de recordar la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, su manifestación obedece al rechazo hacia la gestión de Carlos Moreno, actual dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD).

De acuerdo con los inconformes, Moreno ha dejado de representar los intereses de la comunidad estudiantil, privilegiando beneficios personales y económicos. “No trabaja para los alumnos de la UJED, sino para sí mismo”, expresaron algunos jóvenes durante la protesta.

La movilización, que incluyó mantas y consignas alusivas a la histórica fecha, buscó visibilizar la inconformidad interna y exigir que las decisiones dentro de la FEUD respondan realmente a las necesidades de los universitarios.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la toma de los inmuebles.