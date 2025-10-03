Mujer hospitalizada con traumatismo severo tras ser atropellada

Durango, Dgo.

Una mujer de 46 años de edad resultó con un traumatismo craneoencefálico severo después de ser impactada por un vehículo en la Zona Centro de la ciudad.

La lesionada, identificada como Eva Mariela Hernández Orozco, se encuentra internada en la Clínica No. 1 del IMSS debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente ocurrió cerca de las 17:30 horas de ayer (jueves) cuando la señora Hernández Orozco caminaba por la calle Negrete. Al llegar a la altura del bulevar Dolores del Río, fue impactada por un automóvil que, según el reporte, salía de reversa de una tienda de conveniencia.

El vehículo involucrado es un automóvil de la marca MG, color negro. Elementos de Vialidad tomaron conocimiento del percance para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades.