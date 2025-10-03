Popular trailero de Chihuahua falleció en el puente Baluarte

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un conocido trailero chihuahuense, que solía difundir algunos contenidos de su trabajo en redes sociales, murió al ser víctima de un infarto a bordo de su camión, en la Supercarretera Durango – Mazatlán.

Se trata de Jaime Lerma Espinoza, quien tenía unos 55 años de edad y era originario de Chihuahua, donde tenía su domicilio en el fraccionamiento Las Carolinas.

De acuerdo al informe de las autoridades, la víctima circulaba por la mencionada vía de comunicación cuando, junto a la altura del puente Baluarte, decidió detenerse al sufrir fuertes malestares físicos.

De inmediato marcó al 074 para pedir ayuda del personal de Caminos y Puentes Federales y fueron enviados paramédicos al kilómetro 155; por desgracia, Jaime ya no respiraba y fue imposible su reanimación.

Todo apunta a que el trailero sufrió un infarto agudo al miocardio, pero será la necropsia de ley lo que permitirá confirmarlo con precisión.