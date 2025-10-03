Provocó una carambola a bordo de su patín del diablo eléctrico

Durango, Dgo.

Un hombre que iba a bordo de un ‘patín del diablo’ eléctrico resultó lesionado al ser parte de una carambola, en la que se impactó contra un taxi y un automóvil particular; la víctima acabó hospitalizada.

El lesionado es Jesús Manuel F. N., de 31 años de edad, quien vive en el fraccionamiento Versalles e iba a su trabajo cuando ocurrió el percance en el cruce de bulevar de la Juventud y Prolongación Enrique Carrola Antuna.

De acuerdo a testigos, el varón zigzagueaba entre vehículos cuando, en medio de un descontrol, se impactó contra un taxi independiente Chevrolet Spark, conducido por Iván G. U.. de 44 años.

Pero eso no fue todo: al caer, salió proyectado con todo y patín y chocó contra el Nissan Versa de José Yovani, que al igual que el taxi, tuvo algunos daños en la carrocería.

Dados los golpes sufridos por Jesús Manuel, fue solicitada una ambulancia y al lugar llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para atenderlo y trasladarlo a un hospital. Se le reportó estable, aunque con una probable fractura en una pierna.