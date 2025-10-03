Se registran enfrentamientos y bloqueos en la Durango – Zacatecas

A la altura de Sombrerete

Durango, Dgo.

Una serie de enfrentamientos con arma de fuego ocurridos durante la madrugada de este viernes en los alrededores de Sombrerete, Zacatecas, mantienen cerrada la carretera federal 45, que une a dicha entidad con Durango.

De acuerdo a la información obtenida, los principales incidentes se registran en el tramo de dicho municipio hacia Fresnillo.

Imágenes difundidas por portales de la región, muestran camiones incendiados y algunos incluso con daños causados por disparos de arma de fuego.

Además, circulan videos captados en la cabecera de Sombrerete en los que se escuchan detonaciones de armas de grueso calibre.

Los cierres carreteros con motivo de la violencia fueron incluso confirmados por la Guardia Nacional a través de sus cuentas oficiales,.aunque no existe aún información oficial del saldo de los incidentes.