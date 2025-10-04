Disparan a policías y lanzan explosivo en retén de policías municipales

Gómez Palacio, Dgo.

Un par de sujetos atacaron este sábado 4 de octubre a elementos de la Policía Municipal que estaban en un punto de revisión del Periférico de Gómez Palacio.

Aunque no hubo personas lesionadas, en redes sociales circular un videos que muestran la naturaleza de la agresión, en la que sos un arma larga.

En un video captado por una cámara de seguridad, se aprecia a un individuo descender de un automóvil compacto de color blanco y apuntar, a la distancia, encontrar los oficiales que se encuentran en el carril contrario, a unos 40 metros de distancia.

El tipo de torna un arma de grueso calibre en varias ocasiones y luego sube de nuevo al automóvil.

Cuando se iban, según testigos, el conductor lanzó unas debate explosivo que también estalló. Enseguida huyeron de de la escena..

Pese a la naturaleza del ataque, no se reportaron personas lesioandas y en la región hay una intensa movilización tratando de localizar a los presuntos agresores.