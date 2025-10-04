Estalla explosivo y encuentran un par más sin detonar en el fraccionamiento Filadelfia

Gómez Palacio, Dgo.

Una explosión ocurrida el viernes por la tarde en el municipio de Gómez Palacio movilizó a diversos cuerpos de seguridad, dado que todo indica que se trató de acciones intencionales que usaron artefactos caseros.

Según los primeros datos, no hubo lesionados, pese a que el incidente ocurrió en las inmediaciones de una zona habitacional del área urbana. Fueron dos motociclistas los que realizaron tal acción.

Fueron habitantes del fraccionamiento Filadelfia los que llamaron al número de emergencias para alertar del atentado contra una vivienda, que resultó dañada mayormente en sus cristales, pero sin dejar lesionados. Ahí también tuvo afectaciones una camioneta.

El incidente derivó en un intenso operativo que permitió, poco después, el hallazgo de una mochila con más afectados listos para utilizarse, aunque no se precisó cantidad ni tipo, aunque extraoficialmente trascendió que eran objetos de manufactura casera.

Hasta el momento no se tiene información oficial sobre el móvil del ataque.