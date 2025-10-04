Huachicol, droga y precursores de “cristal”, lo asegurado por Ejército en mega operativo de ayer

Durango, Dgo.

Miles de litros de combustible presuntamente ilegal, marihuana lista para su distribución y precursores químicos líquidos y sólidos fueron asegurados en Durango en el megaoperativo realizado por el Ejército el viernes en la salida a Zacatecas.

De acuerdo al informe emitido por el Gobierno Federal, se trató de una operación realizada en tres predios y coordinada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales.

Según el informe, los cateos permitieron el hallazgo, de inicio, de combustible de origen aparentemente ilegal, almacenado en una pipa cuyo contenido se calculó en 7 mil litros.

Pero además, en una de las bodegas había 25 ladrillos, de peso no precisado, con marihuana lista para su distribución.

En cuanto a lo relacionado con precursores químicos, la incautación incluyó alrededor de 200 tambos con distintas sustancias, entre ellas solvente, ácido clorhídrico y thinner. Además de 95 bidones con cloro, amoniaco y formol.

Mientras que los precursores sólidos son 10 costales “gigantes” y 2 mil costales de sustancia granulada, aunque no se precisó qué tipo de químicos son estos.

Todos los bienes y los tres predios mencionados quedaron a cargo del agente del Ministerio Público, que avanza en las investigaciones del caso.