Más operativos del Ejército, ahora en las Rosas del Tepeyac y Real de Mezquital

Durango, Dgo.

Este sábado se realizaron nuevos operativos y cateos por parte de la Fiscalía General de la República en domicilios de la ciudad de Durango; las nuevas acciones fueron observadas tanto en la zona sur como en el norte de la capital.

De madrugada, se reportó la presencia del mismo grupo especial que actuó el viernes en la salida a Zacatecas, pero ahora en la avenida Real de Mezquital del fraccionamiento del mismo nombre.

Su presencia inició aproximadamente a las 02:00 horas y la zona no quedó despejada sino hasta poco después del amanecer, cerca de las 07:00 horas.

En tanto que en la colonia Rosas del Tepeyac se hizo lo propio, con un par de calles cerradas y revisión a al menos un inmueble.

Sin embargo, tal y como ocurrió el viernes, no se informaron en lo inmediato detalles relacionados con las acciones, por lo que se espera un nuevo comunicado oficial para contar con más información.

Cabe apuntar que los cateos fueron encabezados por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, pero con el Ejército como principal corporación de apoyo.