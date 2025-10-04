Pedirán apoyo a empresas forestales y mineras

Para rehabilitar caminos en las quebradas

Se buscan opciones para la rehabilitación de caminos y brechas que se encuentran en mal estado por las lluvias en varios municipios, como solicitar apoyo de empresas tanto del ramo forestal como del minero, para estos trabajos, informó el diputado Héctor Herrera.

Puntualizó que en estos momentos, varios municipios de la entidad, especialmente los que se encuentran en la región de las quebradas, requieren apoyo por parte de las empresas mineras o las forestales, para atender la situación en la que se encuentran los caminos, las brechas.

Al mismo tiempo, reconoció que en ocasiones no existe esa comunicación entre las autoridades municipales y las empresas, por lo que no se da esa colaboración en distintos temas, pues explicó el diputado Herrera que hay empresas forestales que tienen maquinaria y pueden apoyar en la reparación de caminos, mientras que muchas mineras ayudan en temas médicos porque tienen ambulancias y medicamentos.