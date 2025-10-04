Reportan explosión y balacera cerca de puesto policial en periférico de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo.

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se activó esta tarde en el municipio de Gómez Palacio tras el reporte de la explosión de un artefacto y la presencia de disparos de arma de fuego muy cerca de un punto de revisión de la Policía Municipal, ubicado en el Periférico de la ciudad.

El incidente generó una inmediata alerta entre las corporaciones de seguridad, que acudieron al lugar para asegurar la zona. Testigos reportaron la detonación y el sonido de disparos cerca del filtro de seguridad policial, lo que llevó a las autoridades a establecer un cordón de seguridad para iniciar las investigaciones.

La presencia policial y militar en la zona del Periférico es intensa, con el objetivo de recabar indicios y esclarecer los hechos.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay reportes oficiales que confirmen la existencia de personas heridas o fallecidas a consecuencia de estos actos. Las autoridades han recomendado encarecidamente a la ciudadanía evitar la zona del incidente y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de las corporaciones.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial que confirme los detalles del artefacto explosivo y la magnitud del ataque.