Un joven de 21 años sin vida y 5 lesionados en fuerte horrible accidente

Durango, Dgo.

Un joven de 21 años de edad murió y al menos cinco personas más resultaron con lesiones fue el resultado de un accidente entre un tráiler y un automóvil, ocurrido en territorio de Nombre de Dios, sobre la carretera Durango – Zacatecas.

El fallecido es Bryan Jesús Amador Domínguez, de 21 años de edad y originario de Sombrerete, Zacatecas, quien al igual que las demás víctimas era empleado de la empresa DAWS, planta Nombre de Dios.

Los lesionados son Jonathan Bryan Gámiz Flores, de 19 años; Tania Varela Castañeda, de 19; Lucero Nájera, de 22 años; Alan Gustavo Díaz Gámiz, de 20 años de edad; y Julio Morales González, de 30. Todos viven en la región, aunque en distintos municipios.

El siniestro fue atendido por personal de Cruz Roja Mexicana Nombre de Dios que se hizo cargo de los lesionados y su traslado a la ciudad de Durango, de la escena quedó a cargo personal de Guardia Nacional y su división de caminos.

El percance ocurrió poco después de las 22:00 horas del viernes en el entronque al poblado Francisco Murguía, lugar en el que el vehículo fue impactado en el costado del conductor al realizar una maniobra sin precaución.

El tractocamión que iba por la carretera lo embistió y se dio la tragedia; la atención al incidente corrió a cargo de personal de la Cruz Roja Mexicana de Nombre de Dios.

No se informó el estatus ni datos generales del camionero, al parecer lo vieron caminando por la carretera huyendo del lugar, por lo que se espera una ampliación de detalles por parte de las autoridades ministeriales.