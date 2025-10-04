Vuelca tractocamión cargado con aserrín frente al aeropuerto

Durango, Dgo.

Una curva mal tomada derivó en la volcadura de un tractocamión cargado con aserrín, hecho ocurrido este sábado por la mañana en el Distribuidor Vial del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria.

El conductor del tractocamión, un hombre de 39 años de edad, resultó ileso, por lo que no hubo necesidad de asistencia médica.

Los hechos ocurrieron este sábado por la mañana cuando el vehículo era conducido de poniente a oriente por el primer tramo de la autopista Durango – Gómez Palacio.

Al llegar al aeropuerto, el operador subió al distribuidor para tomar dirección hacia el Centro Logístico Industrial (CLID), pero no lo hizo a la velocidad adecuada y el peso de la carga venció a la unidad motriz.

Fue así que el tractocamión acabó volcado sobre su costado izquierdo, con daños significativos en toda su carrocería, pero sin afectaciones para el chofer, que portaba su cinturón de seguridad.

La atención al incidente quedó a cargo de la Guardia Nacional y de la compañía aseguradora contratada por la empresa dueña del tractocamión.