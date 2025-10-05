Asesinan a balazos a padre, hijo y un empleado

Durango, Dgo

Un fuerte problema que se gestó durante semanas escaló trágicamente anoche sábado por la noche, dejando un saldo de tres hombres fallecidos por disparos de arma de fuego en el poblado 16 de Septiembre, conocido como “Cieneguita”, del municipio de Durango.

Los hechos violentos ocurrieron alrededor de las 20:35 horas en el camino de terracería que conduce de Cieneguita hacia el poblado El Pino. Además de los tres decesos confirmados, los primeros reportes señalaban que al menos dos personas más resultaron con lesiones graves y fueron trasladadas a hospitales.

Personal de las distintas corporaciones de seguridad arribó al lugar a las 21:00 horas, confirmando el hallazgo de tres cuerpos sin vida. La señora C. B. E. M. M., de 50 años, identificó a los occisos, todos con domicilio en la Colonia del Bosque de la Ciudad de Durango:

José Luis Alcantar Martínez, de 56 años (esposo de la señora). José Lenin Alcantar Monroy, de 32 años (hijo de la señora). Vicente Pérez Cabral, de 39 años (Trabajador de la señora).

En el lugar del crimen, junto a los cuerpos de José Luis y José Lenin, fueron localizadas dos armas de fuego tipo pistola calibre .9 mm, así como diversos casquillos de diferentes calibres. También se aseguraron dos vehículos y una motocicleta.

La entrevistada relató que el fatal desenlace fue la culminación de una serie de altercados iniciados semanas atrás.

El conflicto se remonta al 15 de septiembre, cuando una de las personas señaladas, identificada como Jesús, alias “Niurka”, agredió verbalmente a la señora B. E. M. M. en una coleadura en Cieneguita. Posteriormente, el 21 de septiembre, el esposo de la mujer, José Luis Alcantar Martínez, reclamó a “Niurka” el insulto.

El enfrentamiento mortal se suscitó este sábado 04 de octubre, aproximadamente a las 18:30 horas. Dos personas, conocidas únicamente como “Niurka” y Javier, alias “Soruyo”, llegaron a un expendio de cerveza propiedad de la señora B. E. M. M. y comenzaron a discutir con José Luis Alcantar Martínez.

La discusión escaló cuando “Niurka” empujó a José Luis Alcantar Martínez. Tras una confrontación física con la madre de familia, los agresores se dieron a la fuga, dejando abandonada su motocicleta. Horas después, cerca de las 20:00 horas, la señora B. E. M. M. recibió una llamada informándole que su hijo, José Lenin, había sido asesinado, dirigiéndose de inmediato a Cieneguita.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos al anfiteatro de la FGE para la práctica de la necropsia de ley. Al cierre de esta edición, la policía continuaba con la movilización en la zona para dar con el paradero de los presuntos responsables, “Niurka” y “Soruyo”.