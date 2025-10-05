Empresarios de La Laguna exigen reforzar la seguridad tras ataque armado en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo.— Los organismos empresariales de la Comarca Lagunera, junto con representantes del sector primario y de la sociedad civil organizada, emitieron un comunicado en el que expresan su profunda preocupación y enérgico rechazo ante los hechos violentos ocurridos este sábado en Gómez Palacio, donde un grupo armado atacó a elementos de la Policía Estatal que realizaban labores de seguridad y arrojaron un artefacto explosivo contra un retén.

El documento advierte que este atentado representa una seria señal de alerta y demuestra la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad y la coordinación interinstitucional en toda la región lagunera. “Después de más de una década de avances significativos en la materia, resulta inaceptable que la violencia vuelva a amenazar la estabilidad y la confianza que tanto trabajo ha costado recuperar”, señalan los empresarios.

Los firmantes solicitaron al Gobierno del Estado de Durango y a las autoridades federales incrementar la presencia de las fuerzas del orden en la Zona Metropolitana de La Laguna, con un enfoque basado en inteligencia, capacidad operativa y verdadera coordinación. También demandaron que se informe de manera clara sobre los avances de las investigaciones y las medidas preventivas adoptadas tras el ataque.

“La seguridad no admite complacencia, pero sí exige resultados con toda firmeza y contundencia”, destaca el comunicado, que hace un llamado urgente a las autoridades a asumir su responsabilidad “con determinación y liderazgo”.

Empresas afectadas por extorsiones y “pago de piso”

El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación empresarial por los delitos de extorsión y cobro de piso, prácticas que han sido denunciadas por diversas compañías en la región y que han afectado la actividad económica y la confianza de inversión.

Los empresarios subrayaron que mantener la paz y la estabilidad es esencial para la productividad y el desarrollo de La Laguna, insistiendo en que no debe permitirse un retroceso en materia de seguridad.

Finalmente, los organismos empresariales y la sociedad civil reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para fortalecer las estrategias de seguridad. “La coordinación, la confianza y la participación ciudadana son pilares fundamentales para mantener la estabilidad y la paz en nuestra región”, concluyen.

“La Comarca Lagunera merece seguir siendo una región segura, productiva y en paz.” — Empresarios y sociedad civil organizada de La Laguna.