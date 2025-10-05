Falleció atropellado por un conductor que se dio a la fuga

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 37 años perdió la vida anoche tras ser atropellado por un vehículo sobre el bulevar Ejército Mexicano en el municipio de Gómez Palacio. El conductor responsable del fatal accidente se dio a la fuga.

La víctima fue identificada como José Santos Gutiérrez, de 37 años de edad.

El incidente ocurrió cerca de las 19:30 horas de ayer (sábado), cuando José Santos caminaba por el bulevar e intentó cruzar la vialidad. Fue en ese momento cuando fue impactado por un vehículo cuyas características y las del conductor se desconocen, ya que este huyó inmediatamente de la escena, dejando a la víctima sin vida en el lugar.

La causa de muerte de José Santos Gutiérrez quedó pendiente de determinar tras la necropsia de ley.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo sin vida a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía Región Laguna para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que determinará la causa oficial de la muerte.

Las autoridades han iniciado la carpeta de investigación correspondiente para tratar de identificar y localizar al conductor responsable que se dio a la fuga.