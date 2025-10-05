Se lanzó ebrio del Puente de Analco y murió en el hospital 450

Durango, Dgo.

Un hombre de momento no identificado murió durante la madrugada de este domingo por las lesiones sufridas al caer del Puente de Analco, del que se habría lanzado de forma intencional.

La persona fallecida tenía unos 60 años de edad y vestía pantaloneta de color morado y camiseta blanca al momento del incidente que le costó su vida.

Los datos obtenidos indican que los hechos ocurrieron a eso de las 21:30 horas del sábado, cuando personas que transitaban por el boulevar Dolores del Río se dieron cuenta de que estaba tirado sobre el pavimento.

Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una persona atropellada, una vez que personal de la Cruz Roja Mexicana lo valoró, se observaron lesiones coincidentes con las de una caída de gran altura.

En el hospital lo diagnosticaron con traumatismo craneencefálico severo y fracturas múltiples en la parte inferior de su cuerpo; poco después entró en paro cardíaco y lo reanimaron, pero volvió a suceder más tarde ya no fue posible mantenerlo con bien.

Personal de la Fiscalía General del Estado trabaja para lograr su identificación.