Se negó a ser hospitalizado tras una caída y murió poco después

Durango, Dgo.

Un sexagenario murió en su casa del fraccionamiento Villas del Guadiana VI poco después de negarse a ser hospitalizado luego de sufrir una caída de su propia altura; paramédicos intentaron reanimarlo pero no tuvieron éxito.

La persona fallecida es el señor Marcelino Sosa de 67 años de edad, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza, mismo que acabó con su vida.

Los hechos ocurrieron cuando estaba en un domicilio de la calle Calvario, lugar en que sufrió una caída en la cocina, por lo que sus familiares solicitaron de inmediato asistencia médica.

Al lugar acudió personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas que, luego de valorarlo, recomendó traslado a hospital; sin embargo, el paciente se negó y ni los técnicos en urgencias médicas ni sus familiares lo convencieron.

Por desgracia, un rato después se desvaneció, por lo que de nuevo pidieron apoyo con una ambulancia y ya no fue posible su reanimación. Una vez confirmada su muerte, quedó a cargo del caso el agente del Ministerio Público.