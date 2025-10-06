Antestesióloga murió por una lesión que ella misma se causó

Durango, Dgo.

Una médico de profesión murió entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes al autolesionarse; su cuerpo, ya sin signos vitales, fue localizado por su pareja al llegar a casa del trabajo.

La persona fallecida es V. B. L. R., de 36 años de edad, quien de acuerdo a los datos obtenidos, tenía la especialidad de anestesiología.

De acuerdo a los datos recopilados, los hechos ocurrieron en un fraccionamiento ubicado en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Durango, en la zona oriente de la capital.

Según su pareja sentimental, que fue quien la localizó en la casa que compartían, la fémina dejó de responderle los mensajes en el transcurso de la tarde y, cuando llegó al domicilio cerca de las 23:30 horas, la encontró inconsciente.

Él mismo la revisó y descubrió que ya no respiraba, por lo que se comunicó al número de emergencias 911; llegaron paramédicos, pero ya nada se podía hacer para salvarla.