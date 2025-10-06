Aprueba Comisión de Hacienda segundo paquete de cuentas públicas

No superan el 5 % de observaciones; suman 23 estados financieros revisados

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado aprobó el segundo paquete de cuentas públicas correspondientes a 11 municipios más, cuyas observaciones no superan el cinco por ciento, por lo que fueron dictaminadas en sentido positivo.

Los ayuntamientos revisados en esta ocasión fueron Santa Clara, Nombre de Dios, Otáez, General Simón Bolívar, San Dimas, Guanaceví, San Pedro del Gallo, Canatlán, Cuencamé, Topia y San Juan del Río.

Durante la mesa de trabajo, la presienta de la Comisión, Rocío Rebollo Mendoza, informó que hasta el momento suman ya 23 estados financieros avalados en este proceso de revisión y análisis.

Precisó que las observaciones presentadas por la Auditoría Superior del Estado son de carácter administrativo, es decir, derivadas principalmente de la falta de justificación documental en algunos casos, por lo que no representan irregularidades mayores en el manejo de los recursos.

Asimismo, informó que este segundo paquete de dictámenes será presentado la próxima semana en primera lectura ante el Pleno del Congreso para posteriormente someterse a votación a fin de continuar con el desahogo de las cuentas públicas, cumpliendo en tiempo y forma con la obligación legal antes del 31 de octubre.