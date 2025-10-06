Choque en el Cruce de Hidalgo y Gómez Palacio deja dos lesionados

Durango, Dgo.

Dos personas lesionadas, por fortuna ninguna de gravedad, fue el resultado de un fuerte choque ocurrido este domingo por la noche en el cruce de las calles Hidalgo y Gómez Palacio, en el centro de la capital.

Las víctimas que recibieron atención médica son los conductores de ambas unidades motrices, que resultaron en pérdida total.

Los hechos se derivaron de una pasada de luz roja que ninguno de los dos automovilistas admitió, por lo que el caso tendrá que ser dirimido ante el agente del Ministerio Público.

Según las evidencias, el percance ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Silverado circulaba por Hidalgo de sur a norte y, al llegar a Gómez, se encontró con el coche compacto que iba de poniente a oriente.

Dada la fuerza del impacto, ambas unidades acabaron en la misma dirección, la pick-up incluso sobre la banqueta.

Tras el siniestro, acudió para atender a los lesionados personal de la Cruz Roja Mexicana, mientras que lo administrativo se hizo cargo la Policía Vial.