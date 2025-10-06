lunes, octubre 6, 2025

CONAGUA pronostica días cálidos y tormentas fuertes en la Sierra de Durango

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió su pronóstico para el estado de Durango, alertando sobre la continuidad de contrastes térmicos y un aumento significativo en las lluvias a partir del martes 7 de octubre. Las condiciones atmosféricas están influenciadas por el huracán Priscilla en el Pacífico y un canal de baja presión al interior del país.

Pronóstico para la Ciudad de Durango (Lunes 6 de Octubre)

Para la capital, se espera un ambiente frío al amanecer seguido de una tarde cálida.

  • Temperaturas Mínimas: Se prevé una mínima fría de a al amanecer del lunes.
  • Temperaturas Máximas: El ambiente será cálido al mediodía y la tarde, con valores máximos entre a .
  • Viento: Se esperan rachas máximas moderadas de a en gran parte del estado.
  • Lluvias: Existe la probabilidad de lluvias aisladas y ligeras de a en los municipios del sureste, aunque la ciudad capital se espera que esté mayormente soleada.

Alerta de Lluvias Extendida (Martes a Jueves)

La CONAGUA prevé que las lluvias se intensifiquen considerablemente, especialmente en la zona serrana y municipios cercanos.

La CONAGUA recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en la sierra occidental, debido al pronóstico de tormentas fuertes.

