CONAGUA pronostica días cálidos y tormentas fuertes en la Sierra de Durango

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió su pronóstico para el estado de Durango, alertando sobre la continuidad de contrastes térmicos y un aumento significativo en las lluvias a partir del martes 7 de octubre. Las condiciones atmosféricas están influenciadas por el huracán Priscilla en el Pacífico y un canal de baja presión al interior del país.

Pronóstico para la Ciudad de Durango (Lunes 6 de Octubre)

Para la capital, se espera un ambiente frío al amanecer seguido de una tarde cálida.

Temperaturas Mínimas: Se prevé una mínima fría de 12 a 1 3 ∘ C al amanecer del lunes .

. Temperaturas Máximas: El ambiente será cálido al mediodía y la tarde, con valores máximos entre 28 a 2 9 ∘ C .

. Viento: Se esperan rachas máximas moderadas de 20 a 30 km / h en gran parte del estado .

. Lluvias: Existe la probabilidad de lluvias aisladas y ligeras de 0.1 a 5 mm en los municipios del sureste, aunque la ciudad capital se espera que esté mayormente soleada .

Alerta de Lluvias Extendida (Martes a Jueves)

La CONAGUA prevé que las lluvias se intensifiquen considerablemente, especialmente en la zona serrana y municipios cercanos.

La CONAGUA recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en la sierra occidental, debido al pronóstico de tormentas fuertes.