CONAGUA pronostica días cálidos y tormentas fuertes en la Sierra de Durango

Durango, Dgo.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió su pronóstico para el estado de Durango, alertando sobre la continuidad de contrastes térmicos y un aumento significativo en las lluvias a partir del martes 7 de octubre. Las condiciones atmosféricas están influenciadas por el huracán Priscilla en el Pacífico y un canal de baja presión al interior del país.
Pronóstico para la Ciudad de Durango (Lunes 6 de Octubre)
Para la capital, se espera un ambiente frío al amanecer seguido de una tarde cálida.
- Temperaturas Mínimas: Se prevé una mínima fría de a al amanecer del lunes.
- Temperaturas Máximas: El ambiente será cálido al mediodía y la tarde, con valores máximos entre a .
- Viento: Se esperan rachas máximas moderadas de a en gran parte del estado.
- Lluvias: Existe la probabilidad de lluvias aisladas y ligeras de a en los municipios del sureste, aunque la ciudad capital se espera que esté mayormente soleada.
Alerta de Lluvias Extendida (Martes a Jueves)
La CONAGUA prevé que las lluvias se intensifiquen considerablemente, especialmente en la zona serrana y municipios cercanos.
La CONAGUA recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en la sierra occidental, debido al pronóstico de tormentas fuertes.