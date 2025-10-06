Conflicto en el tianguis del Santuario termina en agresión a mujer embarazada

Durango, Dgo. — Lo que comenzó como una discusión por un espacio de estacionamiento en las inmediaciones del tianguis del Santuario de Guadalupe terminó en una violenta agresión contra una mujer embarazada, quien presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la tarde del domingo, cuando ella, su esposo, su hijo, su madre y su hermana acudieron al Santuario. La familia se estacionó en una vía pública, presuntamente sin obstruir ninguna cochera.

Según su versión, un joven les pidió dejar libre el lugar porque “lo ocuparía”, a lo que respondieron que solo permanecerían una hora. Al regresar, cerca de una hora y media después, encontraron que un vehículo Kia color negro sin placas bloqueaba su salida. Tras solicitar al joven que moviera el automóvil, este negó tener relación con el mismo, aunque posteriormente la denunciante afirmó que el coche pertenecía a una familiar suya.

Mientras la familia intentaba salir del espacio, el esposo de la afectada rozó el vehículo estacionado, lo que desató una serie de insultos. La mujer propietaria del auto, presuntamente acompañada de su hija, habría comenzado a agredir físicamente a la denunciante, quien tiene 22 semanas de embarazo, además de atacar también a su madre cuando intervino para defenderla.

La víctima señaló que tras el altercado acudió a la Fiscalía a interponer una denuncia y posteriormente fue trasladada al Hospital Materno Infantil, donde médicos confirmaron que el bebé se encuentra estable, aunque se le recetaron óvulos preventivos ante el riesgo de complicaciones.

En redes sociales, circula otra versión atribuida a los familiares del presunto agresor, quienes aseguran que la pelea comenzó por parte de los ocupantes del vehículo de la mujer embarazada. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso ni determinado responsabilidades.

La denunciante pidió a la ciudadanía aportar videos o imágenes del incidente para esclarecer los hechos y solicitó protección para ella y su familia, asegurando temer represalias.