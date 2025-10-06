Ejército y FGR capturan en Durango a “Don José” en La Morga

Hay 6 detenidos tras mega operativo del Ejército

Durango, Dgo.

Los operativos realizados el fin de semana en Durango por el Ejército Mexicano derivaron en la detención de seis personas, una de ellas identificada como líder de una célula delictiva.

Se trata de un individuo identificado como José Luis “N”, alias Don José, presuntamente dedicado al secuestro y tráfico de personas.

Fue el propio Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, quien confirmó los arrestos a través de sus cuentas oficiales.

Don José, dice la publicación, cuenta con orden de aprehensión y su captura se dio durante las acciones en las que se aseguraron cinco inmuebles relacionados con actividades delictivas.

Los cateos, según el informe, se realizaron en las colonias Loma Bonita, Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria (sic).

En los inmuebles, además de otros bienes, se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos, una motocicleta.

La acción, dice el comunicado, fue encabezada por el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República; tal y como Contacto Hoy le informó, las acciones se realizaron viernes y sábado en varios puntos del municipio de Durango.

El Gabinete de Seguridad (@GabSeguridadMX) reafirmó su compromiso con estas acciones para “detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en la región”.