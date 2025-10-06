Intentó acuchillar a los policías que le dijeron que se fuera por la banqueta

Gómez Palacio, Dgo.

Un sujeto fue detenido tras lanzar un par de piedra e intentar acuchillar a los elementos policiacos que le pidieron subirse a la banqueta, ante el riesgo que corría por caminar sobre el asfalto en un transitado bulevar.

Se trata de Gerardo R. G., de 47 años de edad y domicilio en el ejido El Rayo de Lerdo, quien se encontraba aparentemente intoxicado al momento de la agresión.

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Nogales de Gómez Palacio, sobre el Periférico Ejército Mexicano. Por ahí circulaban los agentes de la Policía Estatal cuando lo vieron y se detuvieron a pedirle que se pusiera a salvo.

Sin embargo, el varón no sólo no respondió a sus indicaciones, sino que les lanzó un par de piedras que tenía consigo; luego sacó de entre sus ropas un cuchillo y se les fue encima.

Los agentes lograron desarmarlo y, una vez que lo controlaron, lo trasladaron a las instalaciones de la Vicefiscalía de La Laguna, donde quedó a cargo del agente del Ministerio Público.