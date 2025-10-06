Más de mil infracciones y decenas de detenidos la semana pasada en Durango: DMSP 

Durango, Dgo.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) de Durango presentó el balance de su trabajo operativo realizado durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025, destacando la remisión de más de 180 personas por faltas administrativas y un alto número de infracciones viales.

La Subdirección de Policía Preventiva enfocó sus esfuerzos en mantener el orden y la seguridad en la capital, resultando en:

181 remisiones por diversas faltas administrativas.

6 personas puestas a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión de delitos graves, distribuidos de la siguiente manera: 2 por robo a negocio. 2 por robo a vehículo. 2 por robo a casa habitación. 1 por abusos deshonestos.



Policía Vial: focos rojos en conducción

La Subdirección de Policía Vial reportó un total de 927 infracciones a lo largo de la semana. Los principales motivos que registraron una alta incidencia fueron:

262 infracciones por no respetar la luz roja de los semáforos.

41 infracciones por utilizar el teléfono celular al conducir.

Operativos y Violencia de Género

La DMSP mantiene activos sus operativos de prevención y atención especializada:

Operativo Antialcohol: Se registraron 21 infracciones a conductores sorprendidos en estado de ebriedad, de las cuales 2 fueron por primer grado y 19 por segundo grado.

UNIPAV (Violencia Familiar y de Género): La Unidad Especializada brindó un total de 160 auxilios. De estos, 139 correspondieron a casos de violencia familiar y 21 a violencia de pareja, demostrando el compromiso continuo de la dependencia en atender este flagelo social.

La DMSP reafirmó su compromiso de mantener “una casa ordenada y segura” con la ejecución de estas acciones de vigilancia y prevención.