Presas de Durango superan el 50% de almacenamiento

Durango, Dgo.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó este lunes, 6 de octubre de 2025, que el almacenamiento total de las principales presas en el estado de Durango se mantiene por encima de la mitad de su capacidad, alcanzando un total de millones de metros cúbicos () , lo que representa el % del volumen total.
El reporte destaca que la Presa Peña del Águila está al % de su llenado , por lo que actualmente se encuentra realizando derrames con un flujo de .
Situación de las Presas de Riego
El Distrito de Riego (D.R.) 017, que incluye las dos presas más grandes del estado, presenta una situación mixta en su almacenamiento:
- Presa Lázaro Cárdenas (El Palmito): Se encuentra al % de su capacidad, con un almacenamiento actual de .
- Presa Francisco Zarco: Registra un llenado del %, con almacenados.
Las presas que están cerca o por encima de su capacidad máxima son:
Datos Climatológicos Relevantes
En las últimas 24 horas, la precipitación en la mayoría de las estaciones fue de
. Solo la estación de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó una precipitación de y registró la temperatura mínima más fría del estado, con .
En contraste, la temperatura máxima se registró en la estación de Tamazula, con . La temperatura máxima en la capital (Observatorio Meteorológico Durango) fue de .
La CONAGUA exhorta a la población a seguir atenta a los reportes, especialmente en las zonas con presas cercanas a su máxima capacidad.