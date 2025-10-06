Presas de Durango superan el 50% de almacenamiento

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó este lunes, 6 de octubre de 2025, que el almacenamiento total de las principales presas en el estado de Durango se mantiene por encima de la mitad de su capacidad, alcanzando un total de 1,999.469 millones de metros cúbicos (Mm3) , lo que representa el 51.1% del volumen total.

El reporte destaca que la Presa Peña del Águila está al 103.1% de su llenado , por lo que actualmente se encuentra realizando derrames con un flujo de 9.407 m3/s.

Situación de las Presas de Riego

El Distrito de Riego (D.R.) 017, que incluye las dos presas más grandes del estado, presenta una situación mixta en su almacenamiento:

Presa Lázaro Cárdenas (El Palmito): Se encuentra al 44.3 % de su capacidad, con un almacenamiento actual de 1 , 311.550 M m 3 .

. Presa Francisco Zarco: Registra un llenado del 68.3 % , con 211.272 M m 3 almacenados . Las presas que están cerca o por encima de su capacidad máxima son:

Presa Capacidad Actual ( M m 3 ) % de Llenado Derrames (m³/s) Peña del Águila 28.822 103.1 % 9.407 Santiago Bayacora 131.020 100.7 % 5.176 Santa Elena 15.200 100.7 % 1.749 Caboraca 44.799 99.6 % 0.000 Francisco Villa 70.085 95.7 % 0.000

Datos Climatológicos Relevantes

En las últimas 24 horas, la precipitación en la mayoría de las estaciones fue de

0.0 mm. Solo la estación de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó una precipitación de 10.0 mm y registró la temperatura mínima más fría del estado, con 5.0∘C.

En contraste, la temperatura máxima se registró en la estación de Tamazula, con 37.5∘C. La temperatura máxima en la capital (Observatorio Meteorológico Durango) fue de 29.8∘C.

La CONAGUA exhorta a la población a seguir atenta a los reportes, especialmente en las zonas con presas cercanas a su máxima capacidad.