Sujeto golpea a empleado de Oxxo y escapa con $5,000 pesos

Durango, Dgo.

Un empleado de una tienda de conveniencia Oxxo resultó lesionado luego de ser agredido físicamente por un asaltante que logró sustraer cinco mil pesos en efectivo de la caja registradora. El violento asalto ocurrió la madrugada de hoy en el Fraccionamiento San Ignacio.Los hechos fueron reportados a las 04:20 horas de este lunes 6 de octubre de 2025, en la sucursal ubicada en la Avenida San Ignacio, esquina con Bulevar Luis Donaldo Colosio.

La Policía Municipal acudió al lugar tras la alerta del 911 y se entrevistó con el reportante, J.C. S. S., de 29 años, quien se encontraba laborando en el momento del robo.

El empleado manifestó que se encontraba surtiendo un refrigerador de refrescos, cuando escuchó que un sujeto ingresó a la tienda. Al salir, se percató de que el desconocido estaba manipulando la caja registradora.

Al acercarse para confrontarlo, el agresor, descrito como un masculino de complexión delgada, alto, vestido con sudadera color café, reaccionó de forma violenta. El sujeto le propinó un puñetazo al empleado, derribándolo al piso, para luego salir corriendo con rumbo desconocido.

Tras revisar la caja registradora, el afectado confirmó la falta de 5,000 pesos. El reportante mencionó a las autoridades que la puerta de la tienda no tenía seguros funcionales, lo que facilitó la entrada del asaltante.

Al confirmarse el robo consumado con violencia, los agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (D.M.S.P.) indicaron al afectado que tenía que interponer la formal denuncia ante la Fiscalía, tanto por el robo como por la agresión física sufrida. El agresor no fue detenido en el lugar.