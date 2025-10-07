Adolescente se electrocutó al manipular un transformador

Canatlán, Dgo.

Un adolescente fue trasladado de urgencia desde Canatlán a la ciudad de Durango tras sufrir una electrocución al momento de manipular un transformador eléctrico; el muchacho pretendía restaurar la electricidad en su fraccionamiento tras una falla en el servicio.

La víctima tiene 16 años de edad y, aunque sus datos se mantienen reservados, se confirmó que los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Suma de Voluntades de la mencionada cabecera municipal.

Según el informe, la zona tuvo una falla en el suministro el lunes y, al darse cuenta que las cuchillas de un transformador se habían desconectado, intentó levantarlas usando una especie de palanca y trepando algunos metros sobre el poste.

Sin embargo, cuando manipulaba el equipo sufrió una descarga y cayó aparatosamente; además, resultó con quemaduras en ambos brazos, por lo que vecinos solicitaron asistencia médica urgente.

Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió al lugar y el muchacho fue trasladado al Hospital del IMSS para su atención especializada.