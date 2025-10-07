Adulto mayor fue atropellado por un camión de los rojos

Durango, Dgo.

Un hombre de 72 años de edad fue hospitalizado con contusiones diversas tras ser víctima de un atropellamiento ocurrido en el centro de la ciudad, hecho en el que estuvo involucrado un autobús del servicio público.

El lesionado es don José Luis Quiñones Rocha de 72 años, quien dijo tener su domicilio en la colonia México.

Mientras que el chofer involucrado es el joven Ángel Alexis de 22 años de edad, quien al momento del percance estaba al volante de un autobús de la ruta roja.

Los hechos ocurrieron a eso de las 19:00 horas en el cruce de 20 de Noviembre y Carlos León de la Peña, en el momento en el que el camión viraba para dirigirse hacia el norte.

El operador no se percató de la presencia de don José Luis y lo impactó, ocasionando su aparatosa caída. Por fortuna, no le pasó por encima, pero aun así le provocó lesiones de consideración.

Al sitio arribó la Cruz Roja Mexicana, que se encargó del traslado del paciente, mientras que del chofer quedó a cargo la Policía Vial para su entrega al agente del Ministerio Público.