+ Arranca la semana con cierre de RadioShack

+ No pudo ser peor el inicio de la semana

+ Que otros negocios andan por las mismas

+ Temen una ola de violencia en la capital

“La economía de Durango se está cayendo a pedazos…”

Juan Pueblo

Peor inicio de semana no podíamos tener al confirmarse el cierre de otra tienda proveniente del exterior, RadioShack, que sumaba muchos meses o años de pérdidas, fiel reflejo de nuestra economía…..ADIÓS.- La Cámara Nacional de Comercio confirmó esta mañana el quiebre virtual de RadioShack que estuvo algunos días rematando sus existencias, pero hoy ya no abrieron ni para remate…..SUMAS.- La tienda de electrónicos proveniente de los Estados Unidos viene a sumarse a la partida en días pasados de Applebee’s, por lo que su personal, varias decenas, han quedado también en el desamparo…..CEROS.- Y, como es costumbre, nadie sabe qué ocurrirá con esos trabajadores, dado que muchos otros negocios están trabajando bajo una depresión económica bastante lamentable que refleja la situación real de Durango. El Chiapas del Norte…..FIEBRE.- Ojalá sea una fake news, que otras grandes cadenas estarían pasando por lo mismo. Dios quiera que no sea así, porque entonces sí que pasamos a fregarla y quién sabe qué suceda en el corto plazo, sin duda…..ALTO.- El problema es que nada podrá detener las desiciones de los directivos que solo están viendo pérdidas, cuando su llegada pretendía exactamente lo contrario, hacer negocio, ganar y que ganen otros, los trabajadores y no menos prestadores de servicios que de la misma manera se quedan chiflando en la loma…..VACILADAS.- O sea que, mientras la Casa de los Famosos llegaba a su témino, los directivos de RadioShack dejaron ya de operar, y ni siquiera para rematar las existencias, pues también en ese proceso perderían más de lo ganado…..QUIEBRA.- Si a esa calamidad le sumamos que el gobierno estatal también se declaró en quiebra en días pasados, y por lo que llevaba ya varios miles de empleados corridos y todavía le faltan muchos otros para poder cumplir con la delgadez de la planta laboral de las oficinas estatales, que en el supuesto está exigiendo la amiga del gobernador Claudia Sheinbaum para ayudarlo. O sea que, si un día de estos amanecen cerradas las puertas del Bicentenario y de sus oficinas correspodientes, tampoco les sorprenda, pero la realidad es que nuestro estado está siendo caminado al desfiladero del que no hay forma de escaparnos, dado que la administración estatal siempre ha sido el principal empleador, aunque aquí está pasando a ser el peor desempleador de la historia…..SOLUCIÓN.- Y como no hay respuesta positiva para todos esos empleados echados a la calle, no queda otra más que emigrar a donde sea posible y conseguir comida y ropa para los suyos. Si es Estados Unidos, ni modo, porque allá no congenian mucho con la idea de admitir a los desempleados del mundo, pero nada se pierde si se intenta, más se pierde aquí, si se esperan a ver cuándo llegan las 28 grandes empresas, que dizque ya llegaron, pero nadie puede verlas y mucho menos coseguir trabajo, porque no existen…..AGILIDAD.- Ojalá que las obras de la presa Tunal II inicien lo antes posible y que la constructora ICA considere a los duranguenses para realizar las distintas acciones que puedan redituar un sueldo tan demandado tras los cierres de las tiendas, a las que incluso deben sumarse las tiendas chinas que, bien que mal, también generaban fuentes de trabajo. Mal pagado, dicen, pero preferible eso que nada, obvio…..VIOLENCIA.- No debemos sorprendernos si los robos con violencia y sin ella habrán de multiplicarse en los días venideros, pues los desempleados no tienen otra. No se justifica, desde luego, pero no tienen otro camino para poder llevar algo qué comer a su mesa. Si tuvieran ocupación esos hombres, tendríamos que pensar en otra cosa, en una mejor convivencia y mejores formas de vida, pero…a estas alturas es imposible.

Saludos