Familia denuncia negligencia médica en el IMSS de Durango: niña de 4 años con muerte cerebral tras retraso en cirugía

Durango, Dgo.– Una familia duranguense exige justicia por lo que califican como una grave negligencia médica ocurrida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde una niña de apenas 4 años llamada Daenerys, permaneció conectada a un respirador luego de que, según denuncian, los especialistas pospusieron su cirugía en repetidas ocasiones, hasta que su estado se volvió irreversible.

De acuerdo con los familiares, la menor nació prematura, a los seis meses de gestación, y contaba con una válvula que conectaba la cabeza al estómago para drenar líquido. Los médicos habían indicado que dicha válvula debía cambiarse conforme la niña creciera.

“Nos decían que estaba empachada”

Hace una semana, la pequeña comenzó con fuertes dolores de cabeza, por lo que sus padres la llevaron al IMSS de El Salto, Pueblo Nuevo. Sin embargo, aseguran que el personal médico minimizó los síntomas y repetidamente los regresaron a casa bajo el argumento de que la niña estaba “empachada”.

Pese a insistir en que el dolor persistía y que sospechaban de la válvula, la menor no recibió atención especializada sino hasta el jueves, cuando finalmente fue internada y trasladada a Durango capital al día siguiente.

“El especialista nunca llegó”

Ya en el Hospital del IMSS, la niña fue evaluada por un pasante, quien determinó que la válvula funcionaba correctamente. No fue sino hasta el sábado que un neurocirujano revisó a la paciente y detectó que la válvula estaba desconectada a la altura del cuello, ordenando cirugía urgente.

La intervención, programada para ese mismo sábado alrededor de las 6:00 p.m., nunca se realizó. Los familiares relatan que el domingo se les dijo que la operación se haría “ahora sí”, pero tampoco ocurrió.

Posteriormente, el personal les informó que el especialista “elegiría a quién operar primero” debido a la llegada de otros pacientes graves.

Horas más tarde, el estado de la niña empeoró: su cuello comenzó a inflamarse y dejó de reaccionar, por lo que fue intubada. Cuando finalmente acudió el neurocirujano, comunicó que ya no había nada que hacer.

“La tuvieron en ayuno esperando una cirugía que nunca llegó”

La familia denuncia además que la menor pasó más de 35 horas sin comer, pues les pedían mantenerla en ayuno bajo la promesa de que sería operada en cualquier momento.

“Su última comida fue el sábado a las 9 de la mañana… nos rogaba que le diéramos algo, pero nos decían que no, porque ya la iban a pasar a quirófano”, relató la madre, entre lágrimas.

Actualmente, la niña presenta muerte cerebral y sus riñones han dejado de funcionar, según el reporte médico. Los familiares permanecen a las afueras del hospital, dispuestos a declarar públicamente para exigir justicia y que se investigue a fondo la actuación del personal médico del IMSS.