Jóvenes en Durango exigen alto total al genocidio palestino

Cerca de un centenar de estudiantes protestan en la Plaza de Armas de Durango reclaman a México una postura más firme a favor de Palestina.

“No podemos permanecer en silencio”, declara líder estudiantil en protesta desde Durango, se unen a la solidaridad global con Palestina

Durango, Dgo. – Cerca de un centenar de jóvenes estudiantes, agremiados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), realizaron una contundente cadena humana en la Plaza de Armas de la capital duranguense, para exigir un alto inmediato a lo que han denominado el genocidio contra el pueblo palestino.

La protesta, que congregó a alumnos de diversas instituciones educativas, como el Telebachillerato Cristóbal Colón”, La secundaria “Federico Engels” y los moradores de la Casa del Estudiante “Gral. Francisco Villa” se desarrolló de manera pacífica, donde los manifestantes, portando pancartas y consignas, formaron un simbólico lazo humano en solidaridad con las víctimas de Gaza, entre ellos Mujeres, Niños y jóvenes.

El dirigente estatal estudiantil, Justino Cervantes Márquez, afirmó: “No podemos permanecer en silencio ante la atrocidad y el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Como jóvenes conscientes, tenemos la obligación de alzar la voz para exigir a los organismos internacionales y a las potencias mundiales un cese al fuego inmediato y el respeto pleno a los derechos humanos en la Franja de Gaza y todo Palestina. Nuestra lucha es por la vida y la justicia”.

La movilización forma parte de una serie de acciones emprendidas por la FNERRR a nivel nacional, buscando visibilizar la crítica situación en Oriente Medio y presionar para que el gobierno mexicano fortalezca su postura en foros internacionales a favor de un alto total a las hostilidades.

La cadena humana logró captar la atención de transeúntes y automovilistas, generando reflexión entre la población duranguense sobre un conflicto que, pese a la distancia geográfica, ha despertado una oleada de solidaridad global.