Legislatura desatiende mandato para despenalizar el aborto

Son trasnochadas las propuestas que presentan algunas fuerzas políticas con respecto a la despenalización del aborto, pues pretenden desatender un mandato judicial, señaló Mar Grecia, delegada nacional de Mujeres en Movimiento de MC.

Al referirse a la postura de la Legislatura local con respecto a la disposición de la Suprema Corte de Justicia acerca de la despenalización, la delegada consideró que, en todo caso, se debe atender lo que se dispuso en un recurso de amparo.

“Nuestra causa es clara, empujamos porque Durango entre a la determinación de la Suprema Corte: Despenalizar el aborto, que es un tema sensible, pero en el que la política de Movimiento Ciudadano es por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, dijo.

La delegada puntualizó que se trata del desacato de un mandato judicial, al referirse a la postura de legisladoras y legisladores locales sobre el tema, indicó que “somos aspirantes a pertenecer a los órganos de representación popular que crean, modifican, abrogan y deben ser los primeros en respetar las leyes y mandatos que de ellas emanan”, para subrayar que es increíble que en perjuicio de las mujeres se atrevan a desoír, a desatender un mandato judicial, con tal de mantener un ámbito conservador, regresivo, anacrónico, que cancela derechos “y que quiere tener rectoría sobre los cuerpos de las mujeres y sus vidas”.

Recordó que Movimiento Ciudadano está a favor de las mujeres, de las libertades, de sus derechos sexuales y reproductivos, a decidir, por lo cual se pronunció a favor precisamente de tal derecho, de una vida digna para las mujeres, además de luchar porque ya en el Congreso estatal haya esa libertad para que puedan decidir.