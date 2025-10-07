Lo detuvieron por robar los ingredientes para unos burritos

Gómez Palacio, Dgo.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un individuo que intentó irse de un centro comercial sin pagar la mercancía que había tomado; el individuo llevaba lo necesario para unos burritos y el respectivo poste.

El asegurado es Jesús “N” de 30 años de edad, quien ingresó a la tienda Alsuper de la colonia Filadelfia de Gómez Palacio y, discretamente, comenzó a colocar bienes entre sus pertenencias.

Fue así que se apoderó de un paquete de tortillinas Tía Rosa, un paquete de carnitas de la marca “Chata” y un par de chocolates Kinder de la línea Delice.

Luego se dirigió a la salida, pero el personal de prevención lo detectó y le marcó el alto, con el fin de llamar a la autoridad. La Policía Estatal llegó poco después y los agentes confirmaron el atraco.

Ante la petición de la empresa, que sospecha de robos recurrentes por parte de Jesús, este fue entregado al agente del Ministerio Público para la investigación correspondiente.