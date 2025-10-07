Motociclista fallece al impactar contra un tractocamión estacionado

Gómez Palacio, Dgo.

Un motociclista de 34 años perdió la vida esta mañana luego de impactar su unidad contra la parte trasera de un tractocamión que se encontraba estacionado a un costado de la cinta asfáltica.

La víctima fue identificada como Alfredo Carrillo Ayala, de 34 años de edad.

El trágico suceso ocurrió cerca de las 06:00 horas de hoy en la carretera que conduce de Gómez Palacio hacia el ejido La Esmeralda.

Alfredo Carrillo Ayala circulaba a bordo de una motocicleta Italika, color negro, modelo 2022, y a la altura de la Granja Ríos, se impactó violentamente contra la parte trasera de un tractocamión marca Freightliner, modelo 2017, color azul. El tractocamión era conducido por Jesús “N”, de 23 años.

Debido a la fuerza del impacto, Carrillo Ayala falleció instantáneamente en el lugar de los hechos.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía Región Laguna para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que determinará la causa oficial de la muerte.

Por su parte, el conductor del tractocamión, Jesús “N”, fue detenido por elementos de vialidad y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar la responsabilidad que pudiera resultar por la posición del vehículo en la carretera.