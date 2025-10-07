Niña de 12 años se enterró una varilla en un brazo

Durango, Dgo.

Una niña fue hospitalizada luego de sufrir un accidente mientras se encontraba en un colegio particular. La infante, según los primeros datos, se enterró una varilla en un brazo.

La lesionada es una niña de nombre Lía, quien tiene 12 años de edad y es estudiante en el colegio Juan Pablo II, ubicado en el centro de la ciudad.

Según la información recopilada, los hechos ocurrieron cuando la infante jugaba en el patio de la institución educativa ubicada en la calle Aquiles Serdán.

De forma accidental, y en circunstancias que no fueron descritas, la niña se enterró accidentalmente una varilla en el brazo, por lo que sus compañeros de inmediato avisaron a las autoridades escolares.

Estas pidieron a los servicios de emergencia el apoyo y poco después llegó personal de Protección Civil del Estado, cuyo personal atendió a la infante y se encargó de su traslado a un hospital. Se desconoce, de momento, la gravedad de la lesión.