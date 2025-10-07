Revanchismo, detención de ex funcionarios municipales

Cuestiona regidora qué ha pasado con pasada administración estatal

La detención de ex funcionarios de la administración de José Ramón Enríquez “es por un tema de escozor, de revanchismo”, señaló la regidora Marisol Carrillo, al puntualizar que es extraño que algunos personajes que trabajaron en ese gobierno y están en el actual andan sin problema.

La regidora de Morena consideró que se trata de una infamia, una calumnia contra el ex presidente municipal, “el doctor entregó rechinando de limpias las cuentas y fue uno de los casi únicos que entregaron porcentajes de ahorro y de participación de finanzas, ¿dónde está Aispuro, dónde está la detención, la investigación?”.

Insistió en preguntar sobre la causa de tanto escozor con el doctor “¿De ese tamaño lo ven, así de grande? Qué bueno, pero qué infamia, ojalá les alcance el tiempo para disculparse con trabajadores que lo único que hicieron fue entregar un trabajo y cuentas rechinando de limpio”, recalcó Marisol.

“Nuevamente, no lo digo yo, sino la ciudadanía, dónde está la investigación de Aispuro, porque todavía el estado lo lamenta, seguimos con ese pendiente y no he visto absolutamente nada”, continuó, para aseverar que además de revanchismo es falta de responsabilidad, además de que la Fiscalía Anticorrupción actúa políticamente y en grande, como no lo hizo con otros personajes como el ex gobernador y con otras situaciones que no se han puesto sobre la mesa.