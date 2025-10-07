Suman 24 estados en operativo de verificación de gasolineras incluido Durango

El Operativo Extraordinario de Verificación, encabezado por Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que vigila a lo largo y ancho del país que las estaciones de servicio despachen litros completos de gasolina, con las adecuadas medidas de seguridad y de protección al medio ambiente, se ha llevado a cabo en 24 entidades.

El jueves 2 de octubre, las brigadas interinstitucionales en las que participan además de la Profeco y la ASEA, la Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Nacional de Energía (CNE) se desplegaron en el estado de Colima.

Encabezadas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco, Andrea González Hernández, visitaron dos gasolineras en Manzanillo y cuatro más en el municipio de Colima.

De las seis estaciones verificadas, en tres la ASEA impuso clausura temporal total por no exhibir su resolutivo en impacto ambiental vigente.

Con las del jueves, suman 159 las gasolineras visitadas, de las cuales 129 se han hecho acreedoras a la clausura temporal total.

Desde el inicio de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los estados que se han visitado son: Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Tabasco y Colima.

En total se han inmovilizado 655 instrumentos de medición, ya sea por vender litros incompletos, porque los reportes electrónicos no coincidieron con lo reportado en bitácora o por mostrar deficiencias evidentes.

En 38 casos en que se han despachado litros incompletos de gasolina y la merma hallada ha excedido de 300 mililitros por cada 20 litros de combustible, se ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).