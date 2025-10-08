Almacenamiento hídrico al 51%: presas de Durango se mantienen estables con derrames continuos

Durango, Dgo.

El almacenamiento total de las principales presas en el estado de Durango se mantiene estable y por encima del 50% de su capacidad total. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó este miércoles, 8 de octubre de 2025, que el volumen total actual es de 2,004.953 millones de metros cúbicos (Mm3) , lo que representa un 51.2% de la capacidad total.

El reporte indica que los derrames controlados continúan en las presas que superaron su capacidad, mientras que la precipitación se concentró en la capital y la zona serrana.

Presas con derrames y llenado máximo

Varias presas siguen operando al límite de su capacidad máxima, manteniendo un gasto de salida por extracción y derrame.

La presa Santiago Bayacora se mantiene al 100.7% de su llenado .

. La presa Santa Elena está al 100.0% de su capacidad .

. La presa Peña del Águila opera al 102.3% de su capacidad .

. La presa Caboraca se acerca al máximo con 99.7% de llenado .

El gasto total de salida por extracción y derrame en el estado es de 14.777 m 3 / s , con 12.261 m 3 / s de derrame registrado .

En contraste, la presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) está al 44.6% de su llenado, y la Francisco Zarco se encuentra al 68.0%.

Lluvias y Temperaturas Extremas

Durante las últimas 24 horas, la precipitación se concentró en diversas zonas del estado:

Canatlán (Presa Caboraca): 20.0 mm .

. Observatorio Meteorológico Durango (Capital): 11.8 mm .

. Navíos: 11.5 mm .

. Presa Guadalupe Victoria: 9.7 mm . En cuanto a temperaturas, los extremos se registraron en:

Máxima: Tamazula alcanzó los 37. 5 ∘ C .

. Mínima: La estación Sardinas (San Bernardo) reportó el valor más bajo con 5. 5 ∘ C .

La CONAGUA reitera el llamado a la población y a las autoridades a mantener la vigilancia, especialmente en las zonas aledañas a los cuerpos de agua con altos niveles de almacenamiento.