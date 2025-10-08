Almacenamiento hídrico al 51%: presas de Durango se mantienen estables con derrames continuos

Durango, Dgo.
El almacenamiento total de las principales presas en el estado de Durango se mantiene estable y por encima del 50% de su capacidad total. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó este miércoles, 8 de octubre de 2025, que el volumen total actual es de millones de metros cúbicos () , lo que representa un de la capacidad total.
El reporte indica que los derrames controlados continúan en las presas que superaron su capacidad, mientras que la precipitación se concentró en la capital y la zona serrana.
Presas con derrames y llenado máximo
Varias presas siguen operando al límite de su capacidad máxima, manteniendo un gasto de salida por extracción y derrame.
- La presa Santiago Bayacora se mantiene al de su llenado.
- La presa Santa Elena está al de su capacidad.
- La presa Peña del Águila opera al de su capacidad.
- La presa Caboraca se acerca al máximo con de llenado.
En contraste, la presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) está al de su llenado, y la Francisco Zarco se encuentra al .
Lluvias y Temperaturas Extremas
Durante las últimas 24 horas, la precipitación se concentró en diversas zonas del estado:
- Canatlán (Presa Caboraca): .
- Observatorio Meteorológico Durango (Capital): .
- Navíos: .
- Presa Guadalupe Victoria: .
En cuanto a temperaturas, los extremos se registraron en:
- Máxima: Tamazula alcanzó los .
- Mínima: La estación Sardinas (San Bernardo) reportó el valor más bajo con .