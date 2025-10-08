Plantel 33 Pino Suárez del COBAED celebra su 20 aniversario

Pino Suárez, Dgo. – El Plantel 33 “Pino Suárez” del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED) celebró su vigésimo aniversario con una emotiva ceremonia que reunió a autoridades institucionales, docentes, alumnos y padres de familia. El centro educativo atiende actualmente a 270 alumnos de la región.

El evento enfatizó el compromiso del plantel de ofrecer una formación de calidad, fundamentada en valores y con una visión clara hacia el futuro profesional de los jóvenes.

Inversión y Compromiso con la Calidad

La ceremonia fue encabezada por la M.E. Maricela Lizeth Calderón Venegas, Coordinadora Sectorial Durango B, en representación de la Directora General del COBAED, M.A.A.D y M.G.D.E Sonia Jazmín Flores Arce.

La M.E. Calderón Venegas mencionó que esta celebración simboliza la visión de una comunidad que sigue creyendo en el “poder transformador de la educación” y reconoció el esfuerzo colectivo del personal docente y administrativo.

Por su parte, la directora del Plantel 33, M.E. María del Refugio Luna Villa, agradeció el apoyo constante de la Dirección General. Destacó especialmente la inclusión del plantel en el programa “La escuela es nuestra”, lo que permitió la entrega de nueve pantallas para equipar las aulas, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con herramientas tecnológicas.

Mejoras en Infraestructura y Seguridad

La directora Luna Villa anunció una serie de mejoras próximas para el plantel, buscando ofrecer un entorno más seguro y funcional:

Instalación de un circuito cerrado de cámaras.

Continuación de la construcción de la barda perimetral para mayor seguridad.

Rehabilitación de los sanitarios y cancelería en las aulas.

Capacitaciones y Reconocimientos

El Plantel 33, que abrió sus puertas el 03 de octubre de 2005, ofrece a su comunidad las capacitaciones de Administración de Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Administración, logrando entregar generaciones de egresados que continúan con éxito sus estudios a nivel profesional.

En el marco de la celebración, se entregaron reconocimientos a docentes que inician su proceso de jubilación por el servicio brindado. De igual forma, se reconoció a los alumnos que destacaron en aprovechamiento en evaluaciones recientes, quienes encabezan el curso de excelencia académica del plantel.